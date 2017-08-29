台灣民主大倒退 藍營：蘇嘉全違法瀆職閹割立委提案權

針對民進黨要趕在立法院臨時會通過「前瞻」預算，國民黨表示，民進黨先用不存在的金剛經提案掩飾特別預算違法編列的事實；接著又以自行曲解的「一事不二議」進行違法表決，剝奪立委提案權。民進黨為遂行一黨之私，不惜讓台灣民主倒退、立院向下沉淪，國民黨表達強烈抗議，並譴責此一犧牲台灣未來，向獨裁之路邁進的作為。

發言人李明賢指出，立法院正副院長蘇嘉全與蔡其昌，先是無視「中央政府總預算案審查程序」第2條，以及「預算法」第48條之規範，護航行政院違法編列的預算付委；更嚴重違背主持會議應嚴守中立等規範，使爭議預算案未經報告備詢及充分、實質審議程序，導致存有程序上重大違誤。

李明賢強調，蘇嘉全與蔡其昌明顯違反「刑法」第131條第1項之規定。他提到，審查預算是立法院最神聖的任務，必須向全體國人以及後代子孫負責，但蘇、蔡卻以政黨之私一味迎合民進黨黨意，違反「立法院職權行使法」第9條與立法院議事規則第11條，用「急行軍」方式包裹表決通過民進黨團提案，徹底封殺在野黨委員的所有提案。

李明賢表示，依照法規，應就其與原案旨趣距離較遠者優先表決，但民進黨卻用多數暴力強硬要求以「提案先後」來表決，後來因為表決時間不夠，甚至將原先的100案改為28案，又完全不管提案先後順序，根本就是「厚顏無恥」、「自打嘴巴」。

李明賢指出，所謂「一事不二議」是指同一會期中不再審議已議決通過或否決的議案。立法院若依照民進黨所謂的「提案先後」、「一事不二議」來處理議案，從此將永無寧日，只因執政黨搶先提案，就能毫無下限的護航，若是如此，台灣的民主就可以直接埋入亂葬崗了！

李明賢質疑，對與立法院同屬民意機關的縣市議會而言，若依民進黨團審查預算的作法，所有議員的提案權都可能被閹割，審查預算的權力也將被剝奪，各級議會還有存在的必要嗎？

他批評，民進黨將多數暴力無限上綱的作法，傷害民主無以復加，全體台灣人民都應鳴鼓而攻之；民進黨身為執政黨不以國家未來為考量，不顧債留子孫只想永遠執政，這是台灣最大的悲哀。

(中時)