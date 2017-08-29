許維恩離婚先斬後奏 曝老爸找徵信社查KID身家

許維恩、KID交往多年感情穩定。(本報系資料照)

許維恩與KID交往4年，感情穩定，兩人也時常在社群網路放閃，然而她日前接受媒體訪問，被問及與KID何時好事近？就直言兩人的確是以結婚為前提交往，但這種事由她開口很奇怪。

外型亮眼的許維恩對感情很專一，痛失摯愛楊明學後，在前夫Alex猛烈追求下，才逐漸打開心房，2009年點頭嫁給Alex。然而這段婚姻僅維持不到3年就宣布破局，許維恩坦言當年離婚是先斬後奏，等到新聞曝光後，才向父親坦承，沒想到爸爸只和她說：「沒關係你要快樂，妳需要爸爸都在。」令她感動淚崩。

據聯合報報導，許維恩說父親從小就對3姊妹管教嚴格，讓她小時候很怕爸爸，還透露父親不僅在她們讀書時期攔截愛慕者情書，還會找徵信社查追求者的身家背景，包括前夫Alex、現任男友KID都不例外。

(中時電子報)