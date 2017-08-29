世大運將落幕 美國維安人員感謝台灣警察辛勞

美國維安人員於今日至警政署致謝，並送上紀念簽名球，肯定及感謝台灣警方於世大運維安工作的辛勞。（警方提供）

美國維安人員至我國世大運中央安全指揮中心了解運作狀況。（警方提供）

世大運籌辦之初，警政署為確保賽事安全，事前即與各國駐台使館密切聯繫，並與相關國家交換反恐情資及維安應變整備作為。 今日美國維安人員特別前往警政署，對我國警方執行維安工作的辛勞，表達感謝之意。

警政署指出，在世大運賽事籌辦及舉行期間，對相關國家隨隊來台的維安人員，均由業務單位熱誠接待及協助說明我國總體維安概況及相關維安作為，並陪同前往世大運主營運中心及中央安全指揮中心實際瞭解維安運作狀況。

警政署表示，各國維安人員對我國指揮中心運用最新科技設備，即時掌握各賽事場館動態，應處各項突發狀況，確保賽事期間選手、裁判及貴賓安全與賽事順利進行，均留下深刻印象。

世大運各賽事場館及選手村自世大運開幕迄今，警方已投入近7萬2157名警力，並採取嚴密的維安措施，以確保選手村及各個賽事場館全天候的安全。

在高科技偵檢器材的運用及警方縝密細心的檢查下，各場館安檢人員在進場前及時檢測發現查扣公告的違禁物品，如打火機、尖銳刀器、斧頭、伸縮警棍等計1萬984件。此外，為確保選手專車的安全及行進沿線交通順暢，警政署總計動員警力9639人、2274車次執行團賽專車前導車任務及周邊交通疏導工作，讓選手安全、準時、心無旁鶩比賽。

各警察機關在賽事期間均加強轄區各項勤務作為，以確保選手在場館及外出活動之安全，迄今均未發生選手遭受危害情事。另外，在賽事期間發生多起外國選手、隨隊人員或教練團在場館或外出期間，不慎遺失行動電話、證件、護照、個人物品或迷路，都在各相關警察單位員警熱心協助下迅速尋獲，獲得各國選手讚許我國警察的工作效率與服務熱忱。

(中時)