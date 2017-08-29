保護金正男之子 支援脫北者團體：時間所剩不多

聲稱保護了金正男之子的支援脫北者團體近日在網上發出「時間所剩不多」的謎樣留言，引起諸多揣測。

北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男，今年2月13日上午在馬來西亞吉隆坡機場遇襲身亡。當時這個名為「千里馬民間防衛」的團體3月在其網站上公開金正男兒子金韓松控訴父親被殺的影像。

該網站本月26日又刊載了「時間所剩不多，我們給你機會，如果用電郵聯絡我們的話，無論哪個國家，我們都會安全地送你到你想去的地方。」等內容，但此訊息的對象是誰、內容為何意都不得而知。

南韓媒體報導，「可能是金韓松身邊發生了什麼事」，引起外界諸多的揣測。

(中時)