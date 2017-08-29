張小燕淚賣豐華 黃安隔岸吐露關鍵主因

黃安見張小燕忍痛賣掉豐華的新聞有感。（圖／中時資料照片）

黃安無奈表示如今這個世代經營唱片公司真的很辛苦。（圖／翻攝自黃安微博）

張小燕今(29日)以10個哭臉符號，證實賣出成立22年的老字號豐華唱片，震驚了音樂圈，傳聞張小燕因此心情低落，上周四向員工宣布此事後，今已在友人陪伴下到日本散心，長期定居北京的黃安稍早聽聞此事也相當不捨，但直言「現實就是如此」，吐露網路下載太方便，是斷送唱片工業的一大主因。

黃安稍早在微博分享張小燕賣出豐華的新聞，主因當然是因為不斷虧損，黃安認為現在仍有意投資製作專輯的人十分了不起，縱使知道會血本無歸，仍願意做下去，如今看到小燕姐傷心賣掉豐華，「我們這些老炮也無奈，現實就是如此。」

黃安舉例，若今天他想找一套卡拉揚指揮、1963年版的貝多芬全集CD，到哪裡都買不到，最後還是在萬能的淘寶上找到，然而在以前他們年代，這個專輯在每家唱片行都會有，「這種世道，小燕姐怎麼會不賠錢？唱片公司怎能開下去？」

黃安自嘲，從沒想過他得唱《新鴛鴦蝴蝶夢》一輩子，因為在現在這個年代「我不會再有新歌了」，雖今日仍有許多受歡迎的新人輩出，仍無法阻止唱片成為夕陽產業，網友則回：「只是要注重保護版權，網絡下載付費就好了。可惜付費又沒人下載了，還沒到那個條件」、「這就是我們這些音樂發燒友們還會對唱片這麼痴迷的原因」。

(中時電子報)