胖老爹炸雞同餐不同價 套餐貴20元惹議
本土炸雞店《胖老爹》在近來紅透半邊天，堅持現點現炸的方式擄獲不少人的芳心，許多客人儘管要等上半小時也照排不誤。不過如今卻傳出明明是一樣的套餐，有分店的價格卻硬是貴上20元。
有消費者反應胖老爹中山民生店的餐點比其他分店貴上5到20元不等，記者實地查訪，發現炸雞桶套餐279元，但南港分店卻只要259，讓消費者感到不解。
業者則是回應因為是加盟店，所以價格由加盟店主自訂，並說因為鄰近林森北路高消費地段，加上營業到凌晨4點，人力和租金成本高昂，才會如此定價。總公司則是回應原本要統一調漲售價，但因雞肉價格回穩，因此凍漲，也會請該分店降價，消除疑慮。
台灣人超愛吃炸雞，除了國民美食鹹酥雞外，大塊的美式炸雞也是民眾的最愛。根據統計，最受歡迎的炸雞第一名是拿坡里的炸雞桶，而排名第二的就是胖老爹，緊追在胖老爹在後的第三名則是德州美墨炸雞，不過只有台北有得吃。
炸雞市場的大餅大家搶分十，但加盟店能不能維持品質才是民眾所在意的，價格不一更是會引起人們議論，這場炸雞寶座爭奪戰依舊持續延燒。
(中天)
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