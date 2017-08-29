魏明谷民調穩定回升 近7成縣民支持繼續連任
彰化縣政府29日公布縣長魏明谷最新施政滿意度調查結果，有69.2%的鄉親願意支持魏明谷縣長連任執政，主題性政策滿意度第一名為「種電」計畫，滿意度高達90.1%，推動風光大縣令縣民很有感。
彰化縣政府每四個月自行委外進行的彰化縣長施政滿意度調查，最新的民調結果顯示，縣民對魏明谷近3年執政施政滿意度為57.5%，較去年56.8%略有提升；不滿意度為24.6%，較去年33.4%驟降近8%。其中，除了種電施政滿意度達9成，「東彰道路及台76線延伸」、「風光大縣」與「汙水下水道整治工程」的主題性政策施政滿意度也都高達8成以上。
魏明谷表示，民調結果顯示，縣民對他就任以來所做的努力已逐漸肯定，當初他講綠電，沒人知道未來會怎樣？今年透過邀廠商赴美、英招商取經，了解綠能發展現況，返台後再積極透過大眾媒體宣傳，願景輪廓已漸清晰、值得期待。
魏明谷說，彰化縣近年提倡夜的經濟，陸續舉辦鹿港慶端陽夜間划龍舟，王功漁火節夜間點燈，讓縣內近年觀光更活絡；未來更要透過交通建設，達成一小時、甚至30分鐘生活圈，讓彰化醫療、就業、產業及觀光能更加繁榮。
魏縣長強調，許多看不到的建設，如汙水下水道，也許無法在他任內完成，但仍堅持在彰化市投注102億進行工程施作，未來更希望二林、鹿港、和美、員林皆能陸續啟動工程，這是百年的基業，計畫起頭是由他來奠基，但成功不必在我，而美好的成果屆時能與所有鄉親共享。
縣府指出，調查委託循證民調有限公司於今年8月1日至3日，針對設籍且居住在本縣、年滿18歲以上之民眾，有效樣本數為1,224筆，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.8%。
(中時)
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