魏明谷民調穩定回升　近7成縣民支持繼續連任

彰化縣長魏明谷積極推動打造彰化縣成為風光、福利大縣，透過不斷宣傳與溝通，逐漸讓縣民有感，近日民調對其施政滿意度穩定回升，更有近7成支持他繼續連任。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣推動綠能發電，在全縣188所中小學校園屋頂架設太陽能板種電，年底前全面建置完成後，未來一年可望帶來8千萬至一億元回饋金，成為縣民最有感的主題性施政，成功讓魏明谷的施政滿意度止跌回升。（謝瓊雲攝）

彰化縣推動校園種電、綠能啟航，成為主題性施政亮點，在最新民調中對種電計畫滿意度名列第一。(北斗國中太陽光電系統空拍圖，彰化縣政府提供)

彰化縣政府29日公布縣長魏明谷最新施政滿意度調查結果，有69.2%的鄉親願意支持魏明谷縣長連任執政，主題性政策滿意度第一名為「種電」計畫，滿意度高達90.1%，推動風光大縣令縣民很有感。

彰化縣政府每四個月自行委外進行的彰化縣長施政滿意度調查，最新的民調結果顯示，縣民對魏明谷近3年執政施政滿意度為57.5%，較去年56.8%略有提升；不滿意度為24.6%，較去年33.4%驟降近8%。其中，除了種電施政滿意度達9成，「東彰道路及台76線延伸」、「風光大縣」與「汙水下水道整治工程」的主題性政策施政滿意度也都高達8成以上。

魏明谷表示，民調結果顯示，縣民對他就任以來所做的努力已逐漸肯定，當初他講綠電，沒人知道未來會怎樣？今年透過邀廠商赴美、英招商取經，了解綠能發展現況，返台後再積極透過大眾媒體宣傳，願景輪廓已漸清晰、值得期待。

魏明谷說，彰化縣近年提倡夜的經濟，陸續舉辦鹿港慶端陽夜間划龍舟，王功漁火節夜間點燈，讓縣內近年觀光更活絡；未來更要透過交通建設，達成一小時、甚至30分鐘生活圈，讓彰化醫療、就業、產業及觀光能更加繁榮。

魏縣長強調，許多看不到的建設，如汙水下水道，也許無法在他任內完成，但仍堅持在彰化市投注102億進行工程施作，未來更希望二林、鹿港、和美、員林皆能陸續啟動工程，這是百年的基業，計畫起頭是由他來奠基，但成功不必在我，而美好的成果屆時能與所有鄉親共享。

縣府指出，調查委託循證民調有限公司於今年8月1日至3日，針對設籍且居住在本縣、年滿18歲以上之民眾，有效樣本數為1,224筆，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.8%。

(中時)