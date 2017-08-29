加拿大西部大火持續肆虐 燒毁逾百萬公頃森林

加拿大西部面太平洋的英屬哥倫比亞省(或稱卑詩省)的森林大火自4月持續至今，燒毀的森林面積超過百萬公頃。

該省消防部門表示，此次大火的規模已經創下當地歷史記錄，是去年該省火災總面積的10倍。火災曾經引起5萬人緊急疏散，目前仍有3000人流離失所。現在火勢仍未得到有效控制，當地政府將緊急狀態延續到了9月1日。

省長霍根表示，這次火災規模「史無前例」。政府為滅火已經花費超過加幣4億元(台幣約96億元)。

(中時)