北韓射彈飛越日本上空 川普警告：一切選項攤在檯面上

北韓29日早晨試射彈道飛彈成功飛越日本上空後，美國總統川普針對此事警告說，「所有的選項都攤在檯面上」，他持續在考量要對北韓採取何種措施。

川普的聲明說，全世界都接收到了北韓「喧囂且明確的最新訊息」，「這個政權示意它蔑視各鄰國、聯合國所有的成員國，以及最起碼的可被國際社會接受的行為」。

川普也指出，北韓的威脅與破壞穩定的行動只會使其在亞太地區及全球的處境更加孤立。

(中時)