「請綁架我！」 這群司機讓世大運外賓想留台灣
世大運將告尾聲，也不時傳出外籍選手對台灣留下好印象，其中有一群人貢獻良多、力拚國民外交。他們是此次接送近300位世大運貴賓（VIP）的300位司機。有司機更擔任地陪帶外賓出遊、推薦美食，優質服務讓很多外賓指定同一司機，甚至有外賓說：「想再留台灣3個禮拜，請綁架我！」台北市長柯文哲聽聞後也開懷大笑。
此次世大運除了選手村的運輸需求，因世大運主辦方「國際大學運動總會（FISU）」的幹部、技術人員及播報人員，還有各國要員等近300位貴賓也抵台，大部分住君悅飯店，台北市因此將接送貴賓至各場館及選手村的服務委外，由大都會車隊得標；座車也特別由BMW無償出借200台「大7」擔當，印有世大運Logo。
世大運期間負責載送外賓的司機樓益良特別指出，隨著世大運不斷進行，也更進一步凝聚司機想盡力服務外賓替國家爭氣的心情。
樓益良就有幸載到俄羅斯外賓，對方結束世大運行程後，想自費台北一日遊，樓也樂意換開計程車，帶著2、3位外賓，努力說著英文，發揮平時累積的導覽知識充當地陪，逛了國父紀念館、101及圓山飯店等地，「我跟對方介紹101每天會換一種顏色，外賓也笑開了。當外賓堅持要我一起入鏡拍照的時候，真的好感動！」
「其實每天都有前一天沒被派發任務的司機，隔天凌晨5、6點就到小巨蛋卡位，等待補位，再到飯店載外賓！」樓益良分享，儘管司機收入或許因此受影響，但他們樂此不疲。
大都會車隊協理謝明宏說明，台北市在君悅飯店設置「世大運貴賓專車調度中心」，由大都會負責營運，貴賓又分成T1、T2及T3三類，T1類賓客可享單人坐車，並配1名隨行翻譯（Attache）；T2為兩位貴賓以上共乘；T3則搭乘計程車。他說，大7系列每天從君悅載送約180趟次，計程車載送120趟次。從12日運作至今，已載送5000多趟次。司機時薪350元，含停等時間。
謝明宏指出，儘管經電腦刷過貴賓識別證條碼後，可顯示貴賓前往地點，但為再三確保外賓順利往返各場館及住所，大都會也自行研發app便於調度，並利用大7本就具備的導航功能，事先輸入60幾個場館的位置、隨時校正，供司機導覽參考；司機跟外賓也會互留聯絡方式，以便回程聯絡。
世大運組委會交通營運組副組長黃俊翰也說，貴賓旅程目的包括觀賽、開會，或前往選手村與與選手討論比賽事宜等。因此也有貴賓途中更改地點，甚至碰過FISU技術人員為一一審視各場館狀況或贊助商廣告擺放位置，從最南邊新竹往北，一天內安排4、5個點，都考驗調度。
「以後就可以很驕傲地跟別人說我參與過世大運！」司機盛雄大哥就是其中一位搶排班的司機，他的世大運識別證掛帶上還別著外賓贈送的葡萄牙國旗胸針，不過他說，有的司機甚至已別滿各國紀念章。
樓益良也說，自己與其他司機須經公司篩選、訓練服務禮儀、熟悉大7操作等把關，才能獲選為載送外賓的司機，像是上下車要主動開門、問好，並用手擋護，避免乘客碰頭等，「很多外賓都自然為我們貼心的服務比讚！」
司機陳大哥也說，自己收到外賓簡訊即便看不懂，也會趕快查找翻譯；世大運外賓的熱情仍令司機難忘，有人透過隨行翻譯主動跟司機攀談；有人堅持一起吃飯；有人直接邀請司機到場館內看比賽；也有貴賓指定同一位司機載送；貴賓遇到認識的司機也會擁抱等。一張張留下的合照，背後是都是故事。
謝明宏也特別分享一則台北市長柯文哲巡視調度中心時，聽聞後開懷大笑的軼事。
原來謝明宏有次問來自歐洲、本次世大運擔任跳水比賽場邊播報員的Robbie Nock，是否要馬上離開台灣，對方竟回答：「不，我還要留下來3個禮拜，不過我們要規畫一個綁架行動才行，但別要贖金，因為我老婆跟小孩是不會付的。你就帶我到龍洞、玉山國家公園，還有台北晃晃就好。」既代表這群國民外交英雄的好服務，也凸顯台灣令人喜愛的人情味魅力。
(中時)
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