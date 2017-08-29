以色列總理納坦雅胡：絕不撤出屯墾區

美國總統川普的女婿、白宮高級顧問庫斯納最近正在中東訪問，期望化解以巴衝突，重啟以巴和平會談。不過，以色列總理納坦雅胡28日強硬表態：絕不撤出約旦河西岸屯墾區。

納坦雅胡在巴肯（Barkan）屯墾區的一項活動上表示，約旦河西岸是以色列先祖們的土地，他絕不會下令屯墾戶退出這塊屬於以色列的土地。

巴勒斯坦人多年來一直希望在約旦河西岸獨立建國，聲稱以色列的屯墾計畫不合法。對於納坦雅胡的言論，巴勒斯坦自治政府發言人表示，完全不同意他的說法。

(中時)