仲裁結果出爐 需支付BRT機電廠商1.8億元 中市府：尊重
台中市府與BRT機電廠商因履約爭議難休，交付仲裁處理，台灣營建仲裁協會公布「台中市快捷巴士BRT藍線CL03標機電系統工程」履約仲裁結果，市府應支付1億8000多萬元給BRT機電標廠商。市府交通局長王義川今天（29日）表示，尊重仲裁結果。
王義川也強調，不會在契約金額5億900萬元之外，給付廠商任何費用，將續與廠商協商，讓廠商取得應得費用，若協商不成，也不排除進入司法訴訟。
市府表示，2013年6月前市府時期，與BRT施工廠商華電聯網有限公司簽訂「台中市快捷巴士BRT藍線CL03標機電系統工程」契約，BRT已自2015年8月升級為優化公車專用道至今，當時前市府未經驗收就啟用設備，致使新市府就任後，與廠商產生履約爭議。
市府與廠商今年1月進入仲裁，歷經半年4次仲裁詢問會，台灣營建仲裁協會日前公佈仲裁結果。
王義川表示，雙方進入仲裁的主要爭點是BRT於2014年8月試營運時，前市府先行使用機電設備，衍生後續設備維護保管權責的爭議，與廠商對於契約規定驗收前應辦測試認知歧異。
廠商主張市府於先行使用時，應辦理驗收起算保固，但新市府基於設備功能未完成建置且未經測試穩定，未達驗收條件
，要求廠商應完成契約規定應辦測試才同意驗收，驗收過程有部分設備損壞，雙方因保管維護責任無法取得共識，驗收無法完成。
王義川表示，正與律師就仲裁判斷書內容評估後續辦理方向
，將繼續與廠商進行協商，但若協商不成，市府也不排除進入司法訴訟，以維護市府及廠商雙方之權益。
對此仲裁結果，廠商表示，將等收到仲裁書後，再作回應
。
(中時)
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