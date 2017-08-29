世大運》王子維男單奪冠 中華25金追平俄羅斯

台北世大運羽球項目29日在台北體育館舉行，中華隊王子維（圖）在男單4強賽中，以直落二的成績獲勝，晉級冠軍戰。中央社記者吳家昇攝 106年8月29日

臺北世大運羽球男單金牌戰，「羽球王子」王子維繼混團金牌戰後再次遭遇日本好手西本拳太，沒有再讓戰局拖延到第3局，以21比16、21比15直落2勝出，搶下我國在本屆羽球的第4金，也讓中華代表團以25金追平獎牌榜第3的俄羅斯。

中華隊共計4組人馬殺入羽球個人賽金牌戰，前3組混雙、女單、男單繳出百分之百的奪金率，倘若最後女雙許雅晴／吳玓蓉也能摘金，代表團26金到手，即使俄羅斯贏得男排金牌，中華隊也能靠較多的銀牌數，在本屆拿下第3名。

(中時電子報)