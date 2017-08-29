惡作劇？彰化教師群組七夕驚嚇 遭誤傳色情片

彰化一個由家長會創立的群組，裡頭全都是校長、老師，甚至還有市府人員就連縣長魏明谷都在裡頭，裡頭卻有一個廠商，在七夕深夜11點多傳了12段18禁影片，讓群組裡的人全都看傻眼。

群組裡頭將近400人全都是教職員工或市府人員，號稱是彰化縣成員社經地位最高、人數最多的群組，儘管當事人表示是朋友惡作劇，三度嚴正道歉並退出群組，還是讓裡面不少女老師痛批根本是性騷擾。

惡作劇？彰化教師群組七夕驚嚇 遭誤傳色情片

法界人士說，這樣的行為也可能已經觸犯刑法散布猥褻資訊物品罪，可處2年以下的有期徒刑。七夕和朋友間的玩笑卻傳到公用群組，不但形象全毀，也可能得吃上刑責。

(中天)