北市福興路大鬥毆 19歲少年遭斷掌

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

北市福興街晚間發生集體械鬥案。（陳鴻偉翻攝）

北市福興路某公寓晚間8時許發生械鬥砍殺，1名19歲少年混亂中，左手掌疑遭砍斷，現已送萬芳醫院急救中，詳細案情正由轄區警方釐清中。

(中時)