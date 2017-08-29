半年燒光百億再籌資 韓國樂天堅不撤出中國
因協助韓國政府部署薩德反飛彈系統而遭中國抵制的樂天集團，近半年來在中國市場已燒光3600億韓圜（約台幣104億），近日將再度進行第二輪緊急融資，而這次籌資不是來自韓國總公司，而是在中國大陸與港澳進行籌資。
據《環球網》報導，因薩德問題在中國陷入經營困難的樂天瑪特進行第二輪緊急注資，來自樂天集團的消息稱，香港樂天購物控股公司將於30日下午決定籌資規模和時間。
韓國《亞洲經濟》報導，今年3月韓國樂天購物曾為樂天瑪特中國賣場注資3600億韓圜，目前已全部用盡，與大陸關係及賣場營運皆無好轉跡象。截至7月底，樂天瑪特在中國大陸的112家賣場中，仍有74家賣場被勒令停業，13家賣場臨時休業。樂天瑪特除了要支付賣場租金外，還要每月為停業賣場的大陸職員支付正常工資的70-80%。
報導稱，樂天瑪特在中國的損失已達5000億韓圜（約合台幣145億元），如果停業狀態持續到年底，損失金額將達1萬億韓圜（約合台幣290億元)。樂天一位相關人士表示：「進行第2輪注資後，樂天瑪特在中國應該可以堅持到年底，希望今年底或明年初能夠有賣場恢復營業。」
《環球網》指出，目前薩德問題暫時無緩解的跡象，樂天的損失可能會越來越大，甚至會撤出中國市場。對此，樂天的相關人士說：「如果現在這樣的情況持續，我們可能會對項目投資進行一些調整，但絕對沒有撤出中國的計劃。樂天集團有20多家子公司進軍中國市場，如果樂天瑪特撤出中國的話，其它子公司也會很危險，哪怕只是為了保住樂天的品牌價值，我們暫時也會通過注資的方式支撐樂天瑪特。」
(中時電子報)
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