世大運》戴資穎：留下來打世大運是對的！

戴資穎輕鬆贏得女單金牌，感謝場邊觀眾支持。（鄭任南攝）

戴資穎在世大運羽球女單奪金後，出席賽後記者會。

戴資穎放棄世錦賽來參加臺北世大運，被名嘴叫屈為「甘願犧牲」？小戴29日奪得世大運女單金牌後，替自己的決定下了很清楚的結論，「身為台灣人，支持這個比賽，和大家一起努力、奮鬥，留下來是對的！」

小戴坦承因為本屆世大運與許多賽事撞期，參賽卡司的確沒有前兩屆強，她也如願拿下個人首面世大運女單金牌。但留下來參加世大運，除了自己在競技比賽的成就，顯然還有其他意義。

「留下來打世大運，我非常開心。每個地方都有很多人關注世大運，不只是羽球，據我所知各個場館都爆滿。」小戴說：「其實家人看我比賽已經很習慣了，高興的是更多人能現場看到我比賽。」

其實戴資穎很早就主動表達打世大運的決定，她也是賽事最有號召力的看板人物，讓羽球比賽的預售票最早銷售一空。甚至從昨晚就有民眾開始在台北體育館外面排隊，希望搶隔天數量有限的現場票，世界球后的魅力可見一斑。

「我知道很多球迷說，就算沒買到票，也要在外面幫我加油，」小戴說，這表示她的打球方式獲得很多人肯定，也很高興這麼多人喜歡看她打球。

(中時電子報)