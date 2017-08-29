許維恩爆有恐慌症 「自己叫救護車」

許維恩私下個性像貓，是個慵懶的小女人。（粘耿豪攝）

擺出女王的架勢。（粘耿豪攝）

許維恩性感一面。（粘耿豪攝）

和Kid的感情很穩定。（粘耿豪攝）

許維恩最近演出台視、東森電視劇《我和我的四個男人》，戲裡是霸氣女王，她戲外不敢以女王自居，男友Kid（林柏昇）雖比她小3歲，反誇他才是正港霸氣男，Kid努力肯拚加上對她體貼，早獲得許爸許媽認證，兩人有共識先打拚，預計2年後結婚，她最近開始吃中藥為生子做準備。

她曾有段婚姻，和前夫雖像家人，但對方已再婚生子，她不會刻意打擾，兩人各自有嚮往的目標也各自祝福。和Kid交往近3年，她不怕再走入婚姻，家人也會催婚，36歲的她曾想凍卵

，但朋友建議「應該先把子宮養好，把卵凍了，子宮不好，放進去不見得可以著床」，因此先吃中藥養身。

Kid今年入圍金鐘獎，她比他還開心，知道他給自己很大壓力

，她常要他放寬心，「我自己有能力賺錢，不需要靠男人」。她放閃誇男友為人真誠也大方體貼，賺了錢會願意一半給爸媽

、另一半無私給她，有空會帶她到山上餐廳吃飯。Kid平時週六會先看自己的節目，週日再看她的戲，還特別關心這齣戲的收視，她不排斥和男友同台工作，若有有意義的活動很樂意，至於拍戲，他竟有罩門，「他覺得背台詞很痛苦」，她笑說若真要演戲，也許要他演個沒台詞的啞巴也願意。

她螢幕前給人時尚女王形象，過去對演戲有一搭沒一搭，這次《我》劇戲份多，她解釋以前推戲原因是想讓自己放鬆心情，原來幾年前她到大陸拍電影，因求好心切，每天高壓工作，回台後突發急性恐慌症，當時吸不到氣，在家會怕、甚至不敢搭電梯、搭飛機，「每天都覺得快死掉，我自己叫救護車，醫生還說妳沒事啊，要我去看心理醫生，才發現是心理上的問題」

，她呼籲大家一定要懂得求救，很多人有這種病會逃避、不敢看醫生，「我覺得就是面對，我算積極樂觀的人，會遇到（恐慌症）也很驚訝」。

當時就算家人、愛人Kid在身旁也愛莫能助，「走出來就什麼都不怕了，最重要還是靠自己」，她當時看了3個月精神科，也勤做瑜伽、跑步等運動，成功靠自己走出來。這次高壓拍on檔戲，慶幸恐慌症沒復發，「看透人生的時候，大不了來的時候就來了，人都會死嘛，可能我看開了，也放鬆了」。比較難的是，每天必須在酷熱地方拍戲，還要裝開心樣子，且她的戲服都是上班族裝扮很悶熱，有時頭昏腦沉，注意力難集中

，還好導演讓所有演員自由發揮，現場氣氛歡樂。

(中時)