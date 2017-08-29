林全：前瞻計畫越受質疑 代表期待越高

行政院長林全（左）29日視察湖山水庫，水利署長賴建信（右）介紹湖山水庫概況，林全以賴建信為例，向為水庫奉獻青春的公務人員致上敬意。（周麗蘭）

行政院長林全今天視察湖山水庫表示，前瞻計畫有很多質疑，越是有質疑，代表期待越高，要越努力證明給大家看，這些錢最後能做出成績來的。

水利署長賴建信簡報時提及，湖山水庫將運用前瞻計畫經費興築第二取水道。

林全致詞表示，他希望前瞻計畫是一個預算案，不是政治案件，以往立法院審議特別預算頂多刪4%，最少的只刪1%，這一次1080億計畫，在野黨要一口氣刪300多億，「嚇死人，刪下去沒辦法做，我們無法接受」。

林全表示，今天是關鍵期，希望明天有一個圓滿的結果真的落實下來。雖然外界對前瞻計畫有很多質疑，越是有質疑代表期待越高，要越努力證明給大家看，這些錢最後能做出成績來的，就像湖山水庫一樣，當初大家有很多質疑，現在大家都能給予肯定。

(中時)