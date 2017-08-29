家家世大運閉幕表演 邀ENZOANI打造頂尖手工表演服

高級訂製婚紗ENZOANI為家家量身打造「勝利女神」表演服。（相信音樂提供）

「靈魂歌姬」家家將擔任世大運閉幕式的開場表演嘉賓，為了在全球觀眾面前完美演出，特別邀約全球高級訂製界品牌ENZOANI合作，配合閉幕開場主題「萬丈光芒降臨將世界點亮」，重金量身訂製2套表演服裝，其中一套是典雅氣質的純白蕾絲水鑽夢幻禮服，今天（8月29日）搶先曝光。

家家表示，世大運19日的開幕儀式，以高科技的投影舞台，搭配表演者充滿活力的演出，博得滿堂彩，讓她備感壓力：「一定會盡最大的努力，把表演做得更精彩，也希望讓全球的觀眾，以及從世界各地來的選手都能在心中留下印象深刻的閉幕式。」

雖然家家因忙著海外工作，無法即時世大運的賽事直播，但她笑說：「朋友都很關注世大運，結束工作一滑臉書都可以看到比賽過程，雖然沒能即時看直播，但也感覺像是一同參與這場盛會。」

工作人員透露，6月中接到邀約，家家就認真準備節目以及「戰袍」，經由資深整體造型講師YvonneLee總監引薦，和美國頂尖的高級訂製婚紗品牌ENZOANI攜手合作，透過該品牌精巧的手工藝及剪裁，製作出兼具時尚典雅的絕美風格的2套禮服。

為完美體現家家時而熱情奔放，時而溫柔療癒人心，收放自如的美聲，設計團隊說服家家嘗試人生的第一次曲線挑戰後，打造桃心領、貼身魚尾裙造型的純白「勝利女神」服，以及復古帥氣黑「展翅高飛女皇」服。

「勝利女神」以立體剪裁結合多款高級蕾絲堆疊出細緻的層次感，裙擺以立體拱形裁片拼接多層次透明硬紗，賦予下擺流動卻蓬鬆輕盈的效果，加上4位手工師傅耗費近千小時，精細地縫製上萬顆手工珠飾及水鑽，讓家家能隨著舞台燈光及身體擺動呈現閃爍的女神光芒。家家忍不住說：「難得穿上這麼漂亮的禮服，有種幸福的感覺，真的很喜歡，希望之後的演唱會還能請設計師幫我設計。」

(旺報)