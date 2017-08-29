平鑫濤插管 瓊瑤煎熬「我還沒走出來」

瓊瑤與兒子（右起）、媳婦何琇瓊、孫女陳可嘉出席座談會。（天下文化提供）

李麗鳳（右）與趙永馨。（天下文化提供）

經紀人夏玉順（左）。（天下文化提供）

瓊瑤29日出席個人新書《雪花飄落之前》座談會，金鐘視后李麗鳳及趙永馨、資深經紀人夏玉順站台，瓊瑤的親生兒子陳中維和孫女可嘉也到場力挺。瓊瑤說3天前才看過老公平鑫濤

，「接下來很難說，也不知道他會躺多久，根據統計是可以躺8年，我是不是要忍受這樣的煎熬？求生不得，求死不能」。

瓊瑤表示內心對老公極度不捨，因為兩人感情風風波波，經過16年才嫁給他，她可以衣不解帶的伺候他，但他每次病後又會站起來，「我滿尊敬、佩服他，但我卻沒幫到他善終權，所以一直到現在，拍照時我還是會笑給大家看...但我還是沒走出來，我對他還是歉疚的」。

瓊瑤說，曾很生氣的把照顧權交給平家子女，但其實照顧期早在插管前就結束，現在是醫生、護士還有印傭照顧，平鑫濤也就躺著，只能探視，「他躺在那，對我永遠是壓力和折磨」。她提到今年3月發表寫給兒媳的那封信，兒子看完抱住她：「媽媽，陪妳走過平伯伯失智辛苦日子，妳幾年以來都沒有開心的笑過，如果10年前我不會了解，會說救到底，現在我保證會讓妳善終。」

夏玉順和平鑫濤、瓊瑤交情匪淺，當年劉文正退出前，瓊瑤為他寫了2個劇本《燃燒吧火鳥》、《卻上心頭》，「當年我做誰、阿姨捧誰，交情太深了」。他坦言看過平鑫濤，「所有骨頭都變了，手腳都變了」。先前平鑫濤兒子平雲曾說爸爸的臉色比自己還好，夏玉順直言「什麼叫臉色比他還好？都是違心之言，如果照片公開，大家就知道了，但是阿姨捨不得」。

(中時)