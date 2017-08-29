世大運明日閉幕 朱立倫為鄭宜靜掛上銀牌榮耀

新北市長朱立倫下午出席女子桌球單打頒獎儀式，臺灣選手鄭怡靜勇奪女單銀牌，為鄭怡靜掛上銀牌獎牌。 （葉書宏翻攝）

2017臺北世大運明日閉幕，所有賽程也將在今（29）日告一段落，本次桌球競賽項目在新莊體育館舉行，市府也全力協助賽務支援工作，新北市長朱立倫下午出席女子桌球單打頒獎儀式，臺灣選手鄭怡靜勇奪女單銀牌，為鄭怡靜掛上銀牌獎牌。

朱市長在進入競賽會場前，依規定接受安檢，隨後並向現場安檢人員及工作人員一一道謝，工作人員也爭相與市長開心合照。隨後市長並至會場與現場觀眾一同為場上選手加油。

本屆桌球項目共計58個國家、316位選手參賽。代表臺灣參賽的10名選手當中，陳思羽、鄭先知與劉昱昕為本市選手，今日鄭怡靜在女單金牌戰中表現亮眼，為我國再添一面銀牌。

體育處表示，臺灣首次舉辦世界大學運動會，是我國有史以來主辦層級最高的國際體育賽事，除了帶動地方運動與觀光產業效益外，也有效行銷臺灣在國際的能見度。本屆賽事共有22個競賽項目，計有141個國家或地區代表團，將近8,000位選手參加，創歷史新高。

(中時)