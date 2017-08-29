世大運明落幕 維安不容有失 葉俊榮視察閉幕會場

內政部長葉俊榮晚間至台北體育園區，視察明天閉幕式的維安準備工作。（警方提供）

內政部長葉俊榮晚間至台北體育園區，視察明天閉幕式的維安準備工作。（警方提供）

明日世大運將落幕，閉幕典禮在即，今晚內政部長葉俊榮（兼中央安全指揮中心指揮官）偕同警政署長陳國恩，赴世大運閉幕典禮會場的台北體育園區及其周邊，針對安維勤務進行視導，瞭解選手進場動線、相關維安阻材架設、警力規劃運用及部署等維安策進作法，勉勵現場支援勤務的警專學生，並發予現場執勤同仁慰問金，表達慰勉之意。

葉俊榮在視導期間，恰逢我國羽球選手戴資穎對戰韓國對手，特別到場觀看這場舉國矚目的賽事，共同為戴資穎喝采、加油。

據了解，戴資穎父母目前均服務於內政部消防署高雄港務消防隊，在警消分家之際，由警轉消。戴資穎父母更在2017年連袂參加在澳洲阿德雷得市所舉行的「第12屆世界警政消防運動會」羽球競賽項目，獲得羽球公開混合雙打銅牌。資

葉俊榮現場慰勉、關心在場執勤警察同仁執勤狀況外，另囑咐現場指揮官，務必確實執行各項安維工作，如有需協助事項應立即通報，以利維安狀況支援協處，大家共同努力，讓賽事及閉幕典禮能夠順利進行、圓滿落幕。

(中時)