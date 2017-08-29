湖山水庫有限度開放環境教育
雲林縣湖山水庫去年4月下閘蓄水，目前蓄水進度22%，行政院長林全今天視察強調，未來的開發都要以湖山水庫為典範，開發與生態保育平衡。
日前傳出湖山水庫只作蓄水不開放觀光引起民眾譁然，署長賴建信表示，水庫環境教育是必須的，當地民眾要跑步、散步都不會限制。
湖山水庫進入第二階段蓄水，預估明年達到5085萬噸滿水位，108年7月將再動工與台電合作水力發電。
湖山水庫風景優美宜人，林全視察時除肯定湖山水庫的開發與環境保育共存共榮，盛讚美景令他想起小時候的悠閒。
水利署長賴建信表示，鄰近斗六、古坑民眾有水庫環境教育的需求，水利署很重視也會督促中水局推廣，當地民眾去散步不會管制，至於環境教育必須有課程規畫，97年到105年已超過5萬多人參訪過。
賴建信說，環湖步道今年已開始規畫，長度約9公里，一方面可巡檢水庫，再者步道是低衝擊的開發，民眾親近水庫的時候也能避免對水土資源的破壞。
經濟部次長楊偉甫表示，湖山水庫是提供民生用水的水庫，觀光是有限度也必須管理的，以水庫辦理慢跑而言寶山第二水庫辦過，通過水庫周遭環湖道路慢跑，不汙染水質、水源，他個人可以接受。
(中時)
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