四度得點圈進攻失利 讀賣巨人不敵廣島
讀賣巨人今(29日)對戰央聯霸主廣島，雖老將村田修一擊出陽春炮，洋投米可拉斯(Miles Mikolas)也繳7局失2分好投，還狂飆11次三振，但廣島投手群更猛，整場讓巨人打線打8安，比廣島還多打3安，卻僅得到1分，終場巨人1比2輸球，陽岱鋼打擊熄火，只靠2次保送上壘。
巨人前個系列賽與阪神虎交手，以2勝1敗取得勝利；今天再度於主場作戰，遭遇去年央聯勝投和勝率雙冠王野村祐輔，雖2下靠村田全壘打先馳得點，然而隨後第3到第5局，三度進佔得點圈竟1分未得。反觀廣島攻勢不多，但5上三壘手西川龍馬1出局一壘有人時，轟出逆轉2分炮。
隨後巨人6下2出局後攻占一二壘，但又被野村化解，反撲的氣燄就此熄滅，第7到第9局僅再出現1支安打，未有分數進帳，苦吞敗戰。陽岱鋼連2場有安打演出後，此役3打數掛零，不過靠2保送上壘，連續上壘場次推進到第24場。巨人輸球後，與第3的橫濱DeNA仍有3.5場勝差。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。