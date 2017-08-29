四度得點圈進攻失利 讀賣巨人不敵廣島

陽岱鋼3打數盡墨，不過選到2保送上壘，延續連續上壘紀錄。(中央社資料照)

讀賣巨人今(29日)對戰央聯霸主廣島，雖老將村田修一擊出陽春炮，洋投米可拉斯(Miles Mikolas)也繳7局失2分好投，還狂飆11次三振，但廣島投手群更猛，整場讓巨人打線打8安，比廣島還多打3安，卻僅得到1分，終場巨人1比2輸球，陽岱鋼打擊熄火，只靠2次保送上壘。

巨人前個系列賽與阪神虎交手，以2勝1敗取得勝利；今天再度於主場作戰，遭遇去年央聯勝投和勝率雙冠王野村祐輔，雖2下靠村田全壘打先馳得點，然而隨後第3到第5局，三度進佔得點圈竟1分未得。反觀廣島攻勢不多，但5上三壘手西川龍馬1出局一壘有人時，轟出逆轉2分炮。

隨後巨人6下2出局後攻占一二壘，但又被野村化解，反撲的氣燄就此熄滅，第7到第9局僅再出現1支安打，未有分數進帳，苦吞敗戰。陽岱鋼連2場有安打演出後，此役3打數掛零，不過靠2保送上壘，連續上壘場次推進到第24場。巨人輸球後，與第3的橫濱DeNA仍有3.5場勝差。

(中時電子報)