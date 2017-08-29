馮小剛「勸女人別查老公手機」理由1秒激怒女網友！
大陸名導馮小剛昨晚七夕在網上吐真言，勸女人別查另一半手機，直言不光是隱私問題，若查出來真有什麼，女方是翻不翻臉？日子還過不過，認為糊塗點才能白頭到老。不過馮小剛這席話就引發女網友怒火，痛批他的論點有夠噁心！
馮小剛昨晚在微博PO文，透露與幾個朋友酒敘，有人抱怨老婆很煩，總想查他的手機，讓馮小剛有感而發，寫下以下這段話：「無論出於什麼目的夫妻間強行要看對方手的做法都是要不得的，咱就不說人權隱私了，單說想看的一方其行為於已也是有害無益的。假設對方讓你沒有安全感，覺得他手機裡有鬼，查實了你翻不翻臉？還過不過了？做沒做好離的準備？如果還想接著過，那揪出鬼來豈不是給自己添堵？做實了罪證又不能嚴懲豈不是影響了威信，主動反而變被動了，還得自己找台階下。」
「再者說有幾個經得住查的，他（她）要真不想跟你過了，你不查他手機也得散，他（她）要想跟你過，你非把鬼從手機裡揪出來就等於自己點了炸藥包。」
最後馮小剛更說出金句，「所以兩口子不能較真兒，糊塗點就白頭到老了」，稱為了家庭的安定團結，真相沒那麼重要。想當然馮小剛這番話，是讓男網友拍手叫好，女網友氣到痛批馮小剛論點噁心，「希望徐帆老師（馮小剛老婆）外面也找個小鮮肉happy一下，反正馮小剛那麼識大體無所謂」、「什麼鬼邏輯？查出不好的東西還怪查了？」、「真是噁心，以後他拍的任何電影都不會看了」。
(中時電子報)
關鍵字：馮小剛、
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