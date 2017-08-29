簽賭又吸毒 富少嗆女友「分手就殺全家」
宛如李宗瑞第二的李姓富少，不僅偷拍，簽賭吸毒樣樣來，三不五時鬧事，讓社區的鄰居都相當頭痛，就連親生父親似乎也都放棄，切割富少並保持距離。
事實上李姓富少平日就喜歡拍片炫富，還曾上傳滿臉是血，拿著西瓜刀揮舞嗆聲的自拍片，也曾經因為被人追討債務遭人砍傷，也讓前女友非常煩惱，曾經傳訊給富少父親說「你兒子吃安非他命拍性愛影片傳到網上，麻煩來桃園處理」，卻遭富少父親冷回「誰做誰負責，別找我」，讓前女友心寒提分手，卻遭李姓富少恐嚇「分手就潑酸」，還嗆要殺全家，嚇得女友緊急申請保護令。
根據訪查，李姓富少的父親是一名台商，大部分時間都在大陸經商，母親因癌症入院，夫妻倆早就離婚，3個孩子中李姓富少排行老二。偷拍事件爆發後，父親也僅僅傳LINE關心，似乎完全不想受牽連，甚至疑似怕兒子影響到自己事業，要他出國避風頭，也完全不跟富少說自己的工作，自己抽了身，卻連累許多女孩子成為偷拍的犧牲品。
(中天)
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