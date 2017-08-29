蛋都安全？ 食藥署、農委會：6.5萬顆毒蛋不知去向

圖為嘉縣日前驗出7家雞場芬普尼超標，有4830公斤的蛋被移動管制。（呂妍庭翻攝）

毒蛋問題不斷，明明昨日傍晚6時是芬普尼毒蛋的下架大限，今日食藥署、農委會才對外吐實，彰化一家驗出超標的蛋雞場，有6萬顆問題蛋流往嘉義，仍未回收，目前流向仍不清。另外嘉義縣政府昨日又重新抽驗一家蛋雞場，今日發現超標，該場也有約5000顆問題蛋流向台北市，有待追查，總計仍有6.5萬顆毒蛋不知所蹤。

跨部會小組表示，彰化一家驗出超標的「欣德畜牧場」，當初被驗出25.2ppb，該場的下游蛋行有把6萬顆問題蛋轉給嘉義縣的蛋行「鑫順祥蛋品有限公司」，但鑫順祥目前交代不清流向，嘉義縣衛生局已移請該縣調查站釐清此案，鑫順祥因無法提供下游交易對象，已涉嫌違反《食品安全衛生管理法》第47條第11款，衛生單位得對其依法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另外，新竹縣政府和嘉義縣政府各自覺得對當地一間蛋雞場的檢驗結果有疑慮，昨日重回蛋雞場抽驗，今日結果出爐，一家合格，一家不合格，不合格的是嘉義縣「蔡俊杰畜牧場」，其蛋品芬普尼殘留量為13.3ppb，截至今晚，已封存其場內5200顆問題蛋。

食藥署表示，「蔡俊杰畜牧場」的下游蛋行位於台北市，必須等台北市衛生局近一步調查，才能釐清還有多少問題蛋流向台北，不過若以該場一日產蛋量約5000顆計算，粗估可能有5000顆蛋流向台北。

(中時)