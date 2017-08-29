豪宅33針孔偷拍女客人如廁 醫療集團董被訴
在高雄知名婦產醫院以及六星級月子中心，醫療集團董事長郭國聖涉嫌偷拍醜聞，高雄地檢署接獲檢舉，郭姓董座在自家豪宅女廁，安裝針孔攝影機，總共搜出33個針孔鏡頭，也在他電腦查扣不少偷拍影像。
郭國聖人脈遍及政商界，國民黨洪秀柱、吳敦義，多位藍營高層都曾是座上賓，除此之外他還擔任過警友會理事長，卻涉嫌在自家豪宅裝針孔偷拍女客人。
檢方調查，發現郭國聖從2010年開始就請監視器業者在自家宴會廳女廁天花板加裝兩個偽裝鏡頭，2015年又將針孔藏鏡掛畫，裝在女廁馬桶前，同年10月邀請友人聚餐，被女客人察覺異狀報警。
郭國聖一開始說不知道，後來又說為了防盜、防止外勞欺負父親，更說擔心朋友吸毒才監看，但監視器業者說，通通都是董事長要求裝設，檢方依照妨害秘密罪將兩人起訴。
從營造起家、開設醫療集團，以及幼兒教育、托嬰中心跟六星級月子中心，一度聲名大噪，豪宅坐落在高雄市精華地帶，出入開千萬名車。家大業大卻因為偷拍案被起訴，一帆風順的人生恐畫上大汙點。
(中天)
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