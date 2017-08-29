美休士頓大壩超過蓄洪負荷 開始外溢

美國德州官員指出，位於能源走廊心臟地帶的美國第四大城休士頓，因哈維颶風（已減弱為熱帶風暴）挾帶連日豪雨，其市郊的艾迪克斯大壩，已超過蓄洪負荷，蓄水開始外溢。

德州防汛官員表示，防洪工程人員先前曾試過部分洩洪，以防鄰近地區淹水，但水壩的蓄水仍然持續升高且溢出。

(中時)