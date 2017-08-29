世大運》男單隊史首金 王子維靠他們「撐腰」

台北世大運羽球項目29日在台北體育館舉行，中華隊王子維（圖）晚間在男單冠軍賽中，以直落二的成績獲勝，奪得金牌。中央社記者吳家昇攝 106年8月29日

「羽球王子」王子維29日勇奪我國在世大運的歷史性羽球男單首金，背後其實有人「撐腰」！原來他在臺北世大運開賽前3天突然腰部不適，長庚醫療團隊立刻予以協助，賽前甚至到下榻飯店治療，奪金後也擁抱感謝長庚運動醫學整合照護小組的總召林瀛洲。

「其實突然腰傷，能不能打本來有疑問，」王子維說：「尤其是團體賽第1場最痛，不知道哪些動作會牽動到傷處，幸好有醫療團隊幫我治療。今天比賽就很順利，中間那次跌倒沒事，有時候是戰術性的跌一下。」

除了醫師，以往擔任戴資穎專屬防護員的陳盈璇，也協助王子維這次處理急性腰傷。在戴資穎召開金牌記者會的時候，陳盈璇還用手機觀看王子維男單決賽的直播，王子維賽後也送上感謝。

除了醫療團隊，台灣「羽球一哥」周天成也適時「撐腰」，剛打完世錦賽的小天29日趕到台北體育館，在王子維熱身時給予勉勵。「看到天哥心情蠻放鬆的，我們也聊了聊他在世錦賽的比賽情況，轉移情境比較不會那麼緊張。」王子維說。

王子維奪金之後，還開心的把球拍丟上看台送給觀眾，賽後被問到是不是原本就決定要送球拍，他則莞爾的說：「其實是打開包包發現沒有其他東西可以送，就是希望大家一起開心啦！」

(中時電子報)