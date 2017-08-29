美新聞節目主持人：川普原本以為自己選不上 參選意在「噱錢」

美國MSNBC新聞節目「早安喬」其中一位主持人喬‧史卡波羅在28日節目中爆料，川普當初參選總統「根本沒想過會贏」。史氏說，「這完全是一場『噱錢陰謀』（money-making scam），他（川普）以為傑布‧布希會贏得初選，打算賺到錢就跑」。

史卡波羅說，「讓我利用現在的優勢，在莫斯科建起川普大樓」。

史卡波羅所言和一篇報導有關，其稱川普房地產事業一名高級經理人在去年選戰期間，曾和俄國總統普丁的發言人接觸，尋求對方向莫斯科一宗停滯的川普大樓建設計畫伸出援手。

(中時)