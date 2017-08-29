味丹國際上半年淨利年減32.9％

智通財經29日報導， 在港股上市的台資企業味丹國際，29日公布2017年上半年業績，營收額約1.57億美元，年衰退4％；毛利3,381.8萬美元，年減16.2％；稅後盈餘936.1萬美元，年減32.9％；每股盈餘0.61美分，擬分派股息每股0.307美分。

公告表示，獲利下滑是主要產品，尤其是味精與變性澱粉，雨受到低價競爭，致使售價下調。煤炭價格大幅上揚，使能源成本大幅提升。有鑒於今年以來的經營與競爭局勢，該集團於下半年，將致力於業務的強化與生產成本的掌控與新產品及新市場之開拓，以期提高營收與獲利。

(工商)