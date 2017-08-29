世大運》美國霸業夢碎 立陶宛強摘男籃金牌

中華男籃在本屆世大運拿下隊史最佳第13名，陳盈駿好表現有目共睹。(資料照)

世大運接近尾聲，美國男籃隊29日踢到鐵板，苦戰40分鐘之後74比85不敵立陶宛，衛冕夢碎。拉脫維亞81比74擊敗塞爾維亞，獲得銅牌。

德國以87比78力克以色列，名列第五；芬蘭79比70擊退阿根廷拿下第七；澳洲101比96險勝加拿大，排名第九；墨西哥93比69輕取捷克，排名第十一；中華89比77勝挪威，取得隊史最佳第十三，15-24名分別是烏克蘭、愛沙尼亞、俄羅斯、匈牙利、羅馬尼亞、日本、韓國、香港、蒙古與阿拉伯聯合大公國。

(中時電子報)