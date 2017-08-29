陸四大無人區 可可西里率先擁有網路
大陸青海省可可西里，今年七月擠身世界自然遺產之列，得到當局重視，29日下午，可可西里保護區內的索南達傑保護站，正式開通衛星通信固定站，標誌著可可西里成為中國四大無人區中首個接入網路的地區。
大陸四大無人區分布於青海、西藏、新疆，分別是羅布泊、阿爾金、可可西里和西藏羌塘，在可可西里開通衛星通信固定站後，成為四大無人區中首個有網路的地區。
可可西里蒙語意為「美麗的少女」，位於青海西南部的玉樹藏族自治州境內，面積4.5萬平方公里，是目前中國最大的無人區，這裡聚集了大量珍稀野生動植物，是中國第一個為保護珍稀瀕危野生動物藏羚羊而設置的國家級自然保護區，也是中國生物多樣性保護11個關鍵區域之一。
中新網報導，據介紹，一直以來，傳統通信網絡在可可西里都難以實現，使得通信問題限制了野生動植物保護工作的開展。
報導指，衛星通信固定站開通後，索南達傑工作站周邊500公尺到1公里範圍已接入互聯網，可實現互聯網訪問、衛星電視、遠程視頻通訊等需求。
(旺報)
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