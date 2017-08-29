一丟再丟！陳進添交保 北檢抗告

台北地檢署偵辦世大運開幕場外滋擾案，上周聲押丟煙霧罐的陳進添，台北地院裁定30萬元交保。北檢不服，認陳是受命砸罐，但不肯供出同夥，而且丟一罐後再丟一罐，不惜以激進手段造成社會混亂，有反覆實施之虞，已於今日提起抗告。

北檢認為，本件仍有羈押必要，因陳某前往參加陳抗活動之前，已有接受任務編組，並自身著黑衣之人手上拿到煙霧罐，足見本件確實存在其他共犯，但被告卻始終未交代其他共犯身分，亦有將LINE群組訊息立即刪除等情況，在避免被告勾串其他共犯而影響犯罪追訴考量下，認僅有具保、 限制住居及至警局報告尚不足確保本件犯罪之追訴。

此外，北認為陳某仍然有反覆實施之虞，因陳在丟擲第一個煙霧罐後認效果未彰，復接續丟擲第二個煙霧罐，藉此激進方式引發現場人群之高度恐慌，亦導致參加臺北世大運開幕式之外籍選手不敢入場，並妨害現場民眾、選手自由在上開場所活動之權利，顯示被告僅為表達一己訴求，不惜以上揭激進觸法之方式造成社會之混亂，足見被告仍有反覆為類此行為之高度危險性，在預防性羈押之社會防衛目的考量下，實認本案被告應有反覆實施強制罪之虞而有羈押之必要性。

58歲陳進添是飛指部少校退伍，他起初否認，警方提出影片畫面，始坦承因看到顏才仁被警過肩摔，一時氣不過，丟擲2個煙霧彈。

檢方認為陳進添有串證、滅證與逃亡之虞，向法院聲押陳男，台北地院開庭後，認為陳男雖有逃亡、勾串之虞，但沒有必要羈押，裁定30萬元交保，限制住居於高雄住處，並每天到派出所報到。

(中時)