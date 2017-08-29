世大運》日本10比0痛電美國 輕鬆完成二連霸
2017世大運棒球項目今(29日)由日本和美國爭金，尋求二連霸的日本靠先發森下暢仁領軍，3名投手輪番上陣，讓美國打線僅擠出3支零星安打，反觀日本打線大舉進攻，高效率的用10支安打換回10分，終場10比0完封美國，漂亮拿下金牌。
日本昨4比0擊敗南韓，美國則以8比4勝捷克，使得這2隊繼預賽後再度碰頭。此役美國投手被打得悽慘，前2局就狂失5分，包括先發的利札拉加(Sammy Lizarraga)在內，用了3名投手才撐完5局。反觀森下整場投得輕鬆，7局僅被打2安無失分，另飆出11次三振、送1保送。
森下投完7局退場，接替的齋藤大將8上雖投2保送，但無失分下莊。美國隊第4任中繼坎潘(Kole Kampen)則在8下落難，又讓日本隊添得3分，此時2隊差距已經拉開到10比0。最後日本推阪本大樹關門，他雖被打了1支安打，但沒讓美國打者再有建樹，用再見三振替比賽劃下句點。
另，昨分別輸球的南韓和捷克進行銅牌戰，由南韓以6比2贏球，拿下一面銅牌。世大運棒球賽至今全數落幕，中華隊本屆預賽出局後，第5到第8名的排名賽表現優異，連連破敵，昨最後一戰擊敗俄羅斯，以第5名作收。
(中時電子報)
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