拚經濟！林佳龍：打造以台中為核心的區域創新體系

台中市長林佳龍（中）推動鏈結在地與國際發展智慧產業聚落。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市長林佳龍今天（29日）在「五加二新創重點產業研討會」表示，中央「五加二」產業創新發展釋放5大利多，台中設智慧機械辦公室，整合推動智慧機械相關產業；中央匡列4億元要協助建立9條智慧機械示範線，結合人工智慧、大數據、雲端等軟件，強化智慧機械產業發展。

台灣銀行今天舉行「五加二新創重點產業研討會」，邀請國家發展委員會副主委龔明鑫、交通大學電腦視覺研發中心博士謝君偉、中興大學自動化暨精密機械研究中心博士陳政雄等政府官員、學者，針對「五加二」產業創新發展、智慧機械等議題進行專題演講。

林佳龍說，日前到美國矽谷招商，簽訂許多投資協議，全球最大產業自動化公司Rockwell將在台中投資智慧機械示範產線，市府希望持續連結在地與國際，讓台中智慧機械產業更蓬勃發展。

「中央鏈結地方才能接地氣！」林佳龍強調 ，行政院編列預算補助推廣研發創新，市府並編列產業發展基金，逐步引導產業走向最新研發創新趨勢，政府投資國機國造也是利多之一，發展智慧機械與國防航太工業，水湳國際會展中心獲中央支持，有助智慧產業發展。

台中區域計畫甫獲內政部審查通過，匡列約388公頃土地，將搭配重點產業發展，希望多方合作，打造以台中為核心的區域創新體系，鏈結在地，也要鏈結國際，發展智慧產業聚落。

林佳龍認為政府與產學研應形成夥伴關係，由中央進行法令研修、資源分配等，地方政府則提供平台彙整產學研遇到的問題。

「台中市很有活力，有很多產業的隱形冠軍！」台灣銀行董事長呂桔誠說，舉辦研討會盼企業了解政府政策，讓產業有依循，走對的路，不斷挖掘出隱形冠軍，帶領台灣產業成長，找到新商機。

林佳龍曾與呂桔誠編寫《以民為本的創造性財政》一書，強調推動「創造性財政」的思維，林佳龍上任後希望具體落實在台中，讓地方主導經濟發展，在這場研討會中，兩人拚經濟也展現好交情。

(中時)