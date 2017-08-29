拚經濟！林佳龍：打造以台中為核心的區域創新體系
盧金足／台中報導
台中市長林佳龍今天（29日）在「五加二新創重點產業研討會」表示，中央「五加二」產業創新發展釋放5大利多，台中設智慧機械辦公室，整合推動智慧機械相關產業；中央匡列4億元要協助建立9條智慧機械示範線，結合人工智慧、大數據、雲端等軟件，強化智慧機械產業發展。
台灣銀行今天舉行「五加二新創重點產業研討會」，邀請國家發展委員會副主委龔明鑫、交通大學電腦視覺研發中心博士謝君偉、中興大學自動化暨精密機械研究中心博士陳政雄等政府官員、學者，針對「五加二」產業創新發展、智慧機械等議題進行專題演講。
林佳龍說，日前到美國矽谷招商，簽訂許多投資協議，全球最大產業自動化公司Rockwell將在台中投資智慧機械示範產線，市府希望持續連結在地與國際，讓台中智慧機械產業更蓬勃發展。
「中央鏈結地方才能接地氣！」林佳龍強調 ，行政院編列預算補助推廣研發創新，市府並編列產業發展基金，逐步引導產業走向最新研發創新趨勢，政府投資國機國造也是利多之一，發展智慧機械與國防航太工業，水湳國際會展中心獲中央支持，有助智慧產業發展。
台中區域計畫甫獲內政部審查通過，匡列約388公頃土地，將搭配重點產業發展，希望多方合作，打造以台中為核心的區域創新體系，鏈結在地，也要鏈結國際，發展智慧產業聚落。
林佳龍認為政府與產學研應形成夥伴關係，由中央進行法令研修、資源分配等，地方政府則提供平台彙整產學研遇到的問題。
「台中市很有活力，有很多產業的隱形冠軍！」台灣銀行董事長呂桔誠說，舉辦研討會盼企業了解政府政策，讓產業有依循，走對的路，不斷挖掘出隱形冠軍，帶領台灣產業成長，找到新商機。
林佳龍曾與呂桔誠編寫《以民為本的創造性財政》一書，強調推動「創造性財政」的思維，林佳龍上任後希望具體落實在台中，讓地方主導經濟發展，在這場研討會中，兩人拚經濟也展現好交情。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範