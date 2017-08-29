狼父用兒童餐具戳幼女下體 判刑逃亡終被逮

張姓狼父逃亡多時，終於被警方逮獲。（呂妍庭翻攝）

嘉義一名張姓狼父，和妻子離異分居後，竟趁帶女兒回家照顧之際，對未滿5歲親生女兒，以兒童餐具戳女兒下體，導致女兒處女膜撕裂傷，事後小女童被媽媽帶回家，因行為怪異，母親才得知前夫獸行，最後狼父被最高法院判處有期徒刑4年，但張姓狼父卻拒不到案，甚至逃亡而遭通緝。

因張嫌通緝期間都在嘉義縣東石鄉四處躲藏，平時靠出海採收牡蠣營生，嘉義市第二分局接獲情報後，經多日埋伏，終於趁狼父駕駛膠筏返港時順利將他緝獲到案。

(中時)