性侵友人弱智孫女 男還辯：同事陷害

李姓客運司機因與患有輕度身心障礙少女的祖父是朋友，認她做乾女兒，去年8月卻趁隙闖入少女房間性侵得逞，事後挨告卻辯稱遭同事陷害、煽動姐妹花提告，但李男與少女的Line對話卻破功、戳破謊言，桃園地院法官依對心智缺陷之人犯強制性交罪，判刑7年半。

在客運公司擔任司機的李姓男子，與少女甜甜（化名）的祖父一起擔任志工而熟識，經常出入他們家，認她做乾女兒，一路看著甜甜從國小進入國中，甜甜國中通勤的公車正好是李男負責的路線，常搭上李男的車上下學。

沒想到去年8月18日下午，李男到甜甜家作客，看見15歲的甜甜在房內睡得香甜，竟心生不軌，闖入房內對她上下其手，不顧她推拒，拔光衣褲性侵得逞。

1個禮拜後，甜甜的家人從李男的羅姓同事口中獲悉，大為光火，帶著甜甜報警提告。李男矢口否認犯行，辯稱是和羅姓同事有糾紛、遭誣陷，羅男不但捕風捉影、煽動甜甜家人提告，還「教」姐妹倆出庭作證。

甜甜幾度哭著描述當天被性侵的情況，但強調李男是她喜歡的乾爹，不願提告，羅男只是要她「說實話」，卻讓她壓力很大。少女的姐姐則證稱當天有隔著門縫看到李男對妹妹不軌，還加碼爆出真正「教」她們說謊的是李男。

桃園地院法官認為李男供詞反覆，先辯稱自己當天不在場，又改口說當天甜甜喊頭痛帶她就醫，調閱病歷戳破謊言又辯稱是通知甜甜媽媽帶她去，但法官從姊妹花和親屬證詞一一戳破謊言，痛斥他不斷編造不實供述紊亂審理方向，還罔顧甜甜信任不軌，讓她承受巨大壓力，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，判處李男7年6月徒刑。

(中時)