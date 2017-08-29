世大運》羽球女雙封后開五金行 獎牌榜確定第三

台北世大運羽球項目29日在台北體育館舉行，中華隊許雅晴（後）、吳玓蓉（前）在女子雙打4強賽中，以直落二的成績擊敗美國隊選手，晉級冠軍戰。中央社記者吳家昇攝 106年8月29日

中華羽球隊在臺北世大運氣勢如虹，壓軸女雙許雅晴／吳玓蓉再以兩個21比17擊退泰國組合，讓我國在羽球個人賽連奪混雙、女單、男單、女雙4金，加上此前的混合團體賽金牌，創下台灣在世大運羽賽的最佳成績，開起「五金行」。

中華隊在臺北世大運羽球拿下5金3銅，成績僅次於10金11銀2銅的滑輪溜冰，為本次表現次佳的團隊，也讓中華代表團的金牌總數達到26金，並且有34銀、30銅，獎牌榜僅次於日本與韓國，確定名列第三，排名第四的俄羅斯(25金、29銀、38銅)，雖然明天男子水球的金牌戰，即便拿到金牌，但獎牌榜還是不如中華隊。

羽球在本屆世大運之前就設定3至5金的目標，其中教練團評估最沒把握的1面金牌，就是近年來一直處於換血階段的女雙，結果在男雙意外無緣金牌戰的情況下，反倒是許雅晴、吳玓蓉相當爭氣，頂上了男雙的金牌空缺，達成5金高標。

(中時電子報)