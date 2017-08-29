桃21家寵物友善餐廳授證

桃園有21家餐廳參與寵物友善餐廳推廣計畫，市長鄭文燦29日親自授證，宣示要推1行政區1友善寵物公園。（蔡依珍攝）

桃園有21家餐廳參與寵物友善餐廳推廣計畫，市長鄭文燦29日親自授證，宣示要推1行政區1友善寵物公園。（蔡依珍攝）

桃園有21家業者參與寵物友善餐廳推廣計畫，市長鄭文燦29日親自授證，呼籲飼主遵守「外出用牽繩、安靜有禮貌、定期要驅蟲、按時打疫苗、便便要清理、寵物要登記」，並宣示要推1行政區1友善寵物公園，打造動物友善城市。

動保處今年起推動寵物友善餐廳認證計畫，獲得熱烈響應，但開放寵物進入餐廳並不如想像中容易，像是狗狗吵架必須要出面調停、狗貓不能吃的食物類型要註明、還要擔心沒有牽繩的狗狗到處留記號，有21家餐廳克服困難、大方參與計畫，讓飼主可與寵物一起用餐。

鄭文燦昨親自授旗給21家業者，強調市府也制定配套措施，訂立寵物友善公約，要求飼主「外出用牽繩、安靜有禮貌、定期要驅蟲、按時打疫苗、便便要清理、寵物要登記」，照顧寵物健康，也不會造成他人或店家困擾。

鄭文燦昨也宣布要推動每個行政區至少一座寵物公園，像是桃園區的朝陽公園和經國環保公園，都已有寵物公園，有大狗、小狗遊戲區和人狗互動區，能解開狗鍊，讓寵物自由活動。

動保處也成立桃樂動物保護志工大隊，以區和里為單位，每個里招募3至5位動保志工，目前已有1154人，定期到各社區推廣飼主責任教育、以及寵物絕育、植晶片、打疫苗等宣導工作，另外也購置兩部動物絕育專車，機動性深入區里。

下半年度會接續辦理4場講座，邀請動物行為訓練師、獸醫師及寵物營養師介紹帶狗狗外出的注意事項，以及一般飼養教育和生理狀況應注意的小細節，歡迎毛小孩的「家長們」踴躍參加。

21家寵物友善餐廳包括：8 Code鬆餅、B.M.W（Big Mouth Woman餐廳）、Cafe食堂KenKen、COFFEE OKANE、Love in Café樂飲咖啡、Miss Sandy’s蜜絲蒂手工烘培小舖、溪堤café、Olive橄欖花園餐廳-牛仔好忙炙燒牛排、S&D咖啡文化店、不拉花D’ coffee、日和、林可可家的牧場、卡爾飛coffee bar、香草蛋糕鋪、酒窩、食。光機Food Machine、晨曉好食、甜樂園-歐菈兔、過日子咖啡、陽台咖啡、澗水瀾。詳細地圖及開放資訊可至Google地圖查詢，網址https://goo.gl/5t3AuD。

(中時)