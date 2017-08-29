中華台北2女將初次參加國際賽 散打一舉奪牌
2017台北世大運來到尾聲，中華台北在武術項目獲得1金3銀2銅，女將林怡汝29日晚間在女子散打60公斤決賽為台灣再添銀牌，昨天陳暐婷也在女子散打52公斤獲銅，2人練習散打時間不長，不過教練肯定她們的努力，「未來會更好」。
林怡汝原先為士官，2013年開始練武，先是練柔道，後來轉散打。陳暐婷則是練習拳擊長達8年，出身明德高中拳擊隊，接觸散打僅1年半，有系統的訓練才半年，陳暐婷笑說，初次參加國際比賽即獲銅，代表未來還可繼續朝金、銀牌邁進。
林怡汝決賽對上中國大陸好手蔣先婷，蔣先婷自2007年開始接觸散打，2011年曾獲得亞錦賽金牌，國際賽事歷練豐富，林怡汝說，對上厲害的選手，心態反而輕鬆，也能從對手身上學習。
中國大陸籍教練王利寧今年3月來台帶散打選手，他肯定2位女將表現，他指出，林怡汝在摔法技術很有特色，他也說，陳暐婷與林怡汝均是首次參加國際賽，表現很出色，未來國際賽事經驗愈趨豐富，必能在散打項目有一席之位。
對於獲獎，林怡汝也說，感到非常高興，也感謝國武術總會和教練團的用心，也發現自己在打拳、踢法上還有進步空間，陳暐婷也說，很開心獲獎，將在持續精進自己。
(中時)
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