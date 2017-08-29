藍委絕食抗議 吳敦義長嘆不捨
國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆「曾泰葆」3人從今天開始進行為期50小時的禁食，抗議民進黨「強姦國會」。國民黨主席吳敦義晚間8時許至禁食現場探視，接受媒體採訪時，吳敦義表情凝重，並長嘆一聲「唉」，肯定3人禁食抗議的行動，但也感到不捨。
國民黨秘書長曾永權陪同吳敦義到場，痛批民進黨包裹表決破壞國會的運作體制，使民主法治倒退，對於禁食藍委，他心裡難過也表示不捨，對這種違反民主的作為不能容忍的事，盼望民進黨團懸崖勒馬，尊重議事規則、立法院職權行使法，不要破壞民主體制。
吳敦義表示，民進黨違背國會規矩，用多數來強渡關山，這違反民主法治國家議事規範，這麼重要的議案，應經過審慎過程、公開論辯，希望透過行動表達對立法院多數暴力的抗議，審預算應該照規則走一趟，讓多數得到正當過半，少數也代表國民疑慮、不贊成的聲音，這才是民主程序。
吳敦義對3人表達沈痛的感謝，他強調自己雖然替3人感到不捨，但也「對他們的堅毅，捍衛立法委員基本職權行使法給予高度的肯定。」
(中時)
關鍵字：吳敦義
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。