藍委絕食抗議 吳敦義長嘆不捨

國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆「曾泰葆」3人從今天開始進行為期50小時的禁食，抗議民進黨「強姦國會」。國民黨主席吳敦義晚間8時許至禁食現場探視，接受媒體採訪時，吳敦義表情凝重，並長嘆一聲「唉」，肯定3人禁食抗議的行動，但也感到不捨。

國民黨秘書長曾永權陪同吳敦義到場，痛批民進黨包裹表決破壞國會的運作體制，使民主法治倒退，對於禁食藍委，他心裡難過也表示不捨，對這種違反民主的作為不能容忍的事，盼望民進黨團懸崖勒馬，尊重議事規則、立法院職權行使法，不要破壞民主體制。

吳敦義表示，民進黨違背國會規矩，用多數來強渡關山，這違反民主法治國家議事規範，這麼重要的議案，應經過審慎過程、公開論辯，希望透過行動表達對立法院多數暴力的抗議，審預算應該照規則走一趟，讓多數得到正當過半，少數也代表國民疑慮、不贊成的聲音，這才是民主程序。

吳敦義對3人表達沈痛的感謝，他強調自己雖然替3人感到不捨，但也「對他們的堅毅，捍衛立法委員基本職權行使法給予高度的肯定。」

(中時)