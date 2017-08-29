桃教育局引進新科技 花4千萬補助國中生玩社團

大安國小學生操作自己設計動作的玩具機器人。(蔡依珍攝)

石門國中學生利用3D列印出獨特的指尖陀螺。(蔡依珍攝)

開學新氣象，教育局引進新科技，推出機器人教育、自主學習3.0實驗室、資訊程式實驗室等，顛覆過去侷限教室內端坐學習的教學模式，另也將技職教育向下扎根，在國中社團活動中，開辦技藝教育，讓學子提前職涯探索。

國中畢業面臨升學時，不少學子會面臨選高中或高職、選高職要選什麼科系的問題，桃園市教育局新學年補助4千萬元，讓20所國中辦理56種技藝社團與營隊，讓學子提前在國中生活中，就能職業試探與適性輔導。

其中以龍興國中開辦25社、總類在全市國中最多，像是日語社、時尚造型社、手搖飲料社等，與高職接軌，顛覆過去單純社團的屬性，輔導室主任王傑說，社團老師都是外聘專業師資，過去都是學生自攤，新學期教育局挹注，只要基本材料費即可，減輕家長和學生負擔。

教育局新學期也挹注500萬元、補助41校投入機器人教育發展，透過科學、技術、工程與數學的整合應用與動手實作的STEM教育，教導孩子寫程式、操縱機器人，做中學。

新學年度也在桃園國中建置「桃園市自主學習3.0實驗室」，從被動的「要我學」轉變為「我要學」，首階段有41名學生報名，不乏外縣市跨區遠道而來。

教育局長高安邦說，新學期希望透過科技助力，以數位智慧課堂及多元體驗學習，落實創客實驗精神，讓學生享受學習的樂趣、開發無限潛能。

(中時)