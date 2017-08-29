世大運》詹詠然混雙退賽 教練：她多次保證會打完
詹詠然混雙準決賽因中暑退賽，引發謝淑薇不滿砲轟，世大運網球代表隊教練團也被波擊，教練李春秋29日出面回應，混雙人選是再三跟詹詠然確認能出賽，一切按照規矩來，「只能說公道自在人心。」
今年混雙詹詠然、謝政鵬原本被視為破冰合作的「夢幻組合」，兩人16強、8強攜手默契漸入佳境，外界原以為能合拍泯恩仇，未料卻在混雙準決賽前，詹詠然因女雙金牌戰中暑後全變調，謝、詹兩家再度槓上。
「夢幻組合」沒能到最後，聽得出李春秋的無奈與失望，教練李春秋也不願見此事發生，網球代表隊4金1銀2銅的隊史最佳成績也被模糊焦點，「我們留下來努力的選手、替我們的團隊感到有點失焦。」
李春秋強調，謝政鵬混雙搭誰一切按照規則走，排名最高優先，他更在賽事前再三與詹詠然確認，「我說如果可以，就要全部打完。她也回答，『OK，沒問題』。並非我硬要兩人搭檔，我也經過雙方當事人同意。」
對於賽程安排，教練團也竭盡全力爭取，「但賽程規則FISU寫得一清二楚，沒有辦法調整。」
至於外界質疑為何中華隊時間都排在正中午，讓地主選手屢屢出現身體不適狀況，李春秋說，「對手也是同一時間比賽，很公平。若要在中央球場比賽，勢必會排到這個時間。」
(中時電子報)
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