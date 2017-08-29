為擺脫排廢醜聞陰霾，促使福斯旗下豪華車廠奧迪高層進行大換血。奧迪宣布，自9月1日起，7人制董事會中將撤換負責生產、銷售、財務和人事共計4名成員，不過奧迪執行長人選則一如先前發布，由史泰勒（Rupert Stadler）續任至2022年。

(工商)