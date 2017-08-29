德消費者信心　接近16年高點

德國市調機構GfK周二公布，受到就業情況好轉激勵，歐洲最大經濟體德國消費者信心持續回溫，升抵接近16年高點。9月消費者信心指數從8月的10.8走揚至10.9，超越經濟學家預期的10.8，並且為連續5個月攀升，締造2001年10月以來最高。

(工商)