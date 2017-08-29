歐元兌美元升破1.2美元

歐元兌美元周二升破1.2美元大關，歸因於市場樂觀看待歐洲前景，北韓發射飛彈震撼金融市場、美國財政問題懸而未決，促使投資人拋出美元，轉抱歐元避險。

歐洲央行（ECB）總裁德拉吉（Mario Draghi）上周在傑克森霍爾舉行的全球央行年會，隻字未提近期歐元走強情況，主要聚焦於全球貿易議題，顯然無意干預歐元漲勢，這使金融市場持續看多歐元。歐元兌美元今年累漲逾14％。

歐元一度升值0.67％，報1.2057美元，本月累升近1.5％。歐元是10國集團（G10）中表現最佳的貨幣。

周二歐元兌英鎊報92.83便士，創2016年10月以來最高。

受到颶風哈維重創美國經濟、北韓飛彈令亞洲緊張情勢升高，周二美元兌主要貨幣下滑。路透資訊顯示，美元指數重挫0.49％至91.759點，創2015年1月以來最低，該指數今年跌幅擴大至10.2％。

(工商)