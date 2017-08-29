歌仔戲服遭順手牽羊 桃土地公文化館協尋雅賊

圖中同款的歌仔戲服遭順手牽羊，桃園土地公文化館協尋雅賊。(土地公文化館提供)

桃園市土地公文化館8月初迎來14套全新歌仔戲服，讓遊客在參觀之餘，能親身體驗著歌仔戲服的魅力，但其中一套大紅歌仔戲服，竟不翼而飛，土地公文化館今發出協尋，呼籲「雅賊」能主動送回，但因竊盜是公訴罪，雖然館方未報案，轄區桃園警分局青溪派出所已主動調查。

桃園市文化基金會表示，這件失竊的歌仔戲服是大紅色，穿上後充滿喜氣洋洋的氛圍，8月4日推出後成為婦女及年輕女性的最愛，紛紛搶穿拍照，是借出率最高的歌仔戲服之一。

桃園市文化基金會執行長劉子琦指出，文基會的立場是「喜歡但不要帶回家」，由於歌仔戲服是公共財產，任何人都要心存愛護公物的公德心，呼籲對戲服「愛不釋手」、「順手」拿回家的遊客，盡速交回土地公文化館，否則將依監視器錄影帶尋找「雅賊」、並公布畫面。

(中時)